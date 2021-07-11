Jandarmadan drone destekli uyuşturucu operasyonu
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Jandarmadan drone destekli uyuşturucu operasyonu

Jandarmadan drone destekli uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Bayındır ilçesinde jandarma tarafından tarlaya düzenlenen operasyonda çok sayıda kenevir bitkisi ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde jandarma tarafından tarlaya düzenlenen operasyonda çok sayıda kenevir bitkisi ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Öte yandan, gerçekleşen operasyon drone ile havadan görüntülendi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi maksadıyla Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, ilçeye bağlı Yeşilova Mahallesi'nde bulunan bir tarlada, yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin Jandarma Narkotik Timleri ve narkotik köpekleri ile icra edilen aramalarında 5 bin 847 kök kenevir bitkisi, 14,4 kilogram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet havalı tüfek, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ile 93 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Öte yandan drone ile havadan görüntülenen operasyonda olayla ilgili M.U., R.U. ve N.U. adlı 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Jandarmadan drone destekli uyuşturucu operasyonu
Jandarmadan drone destekli uyuşturucu operasyonu
Jandarmadan drone destekli uyuşturucu operasyonu
Jandarmadan drone destekli uyuşturucu operasyonu
Jandarmadan drone destekli uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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