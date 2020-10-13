İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı
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İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı

13.10.2020 05:37 | Son Güncelleme: 13.10.2020 06:05

İzmir'in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki grup henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf Ö. (39) silahla yaralandı.

Yusuf Ö, arkadaşları tarafından 09 BG 218 plakalı hafif ticari araçla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Aracın arka camına da kurşun isabet ettiği öğrenildi.

Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kavgaya karışan zanlıların yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, acil servisin önüne park edilen araçta inceleme yaptı.

İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı
İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı
İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı
İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı
İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı
İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı
İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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