İzmir'de orman yangını (2)

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - KISMEN KONTROL ALTINDA

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Yamanlar Dağı Gençlik Merkezi yakınında, çam ağaçları ile kaplı orman alanında çıkan yangın; Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 4 helikopter, 13 arazöz ve 1 uçak ile müdahalesi sonucu 2,5 saatte kısmen kontrol altına alındı.