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İzmir'de orman yangını (2)

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel
İzmir'de orman yangını (2)

KISMEN KONTROL ALTINDAİzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Yamanlar Dağı Gençlik Merkezi yakınında, çam ağaçları ile kaplı orman alanında çıkan yangın; Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 4 helikopter, 13 arazöz ve 1 uçak ile müdahalesi sonucu 2,5 saatte kısmen kontrol altına alındı.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - KISMEN KONTROL ALTINDA

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Yamanlar Dağı Gençlik Merkezi yakınında, çam ağaçları ile kaplı orman alanında çıkan yangın; Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 4 helikopter, 13 arazöz ve 1 uçak ile müdahalesi sonucu 2,5 saatte kısmen kontrol altına alındı.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,


İzmir'de orman yangını (2)

İzmir'de orman yangını (2)

İzmir'de orman yangını (2)

İzmir'de orman yangını (2)

İzmir'de orman yangını (2)

İzmir'de orman yangını (2)

İzmir'de orman yangını (2)

İzmir'de orman yangını (2)

İzmir'de orman yangını (2)

İzmir'de orman yangını (2)

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Son Dakika Haberleri
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