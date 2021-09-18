İzmir'de orman yangını

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde orman alanında çıkan yangının söndürülmesi için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Gaziemir'in kırsal Yoğurtçular Mahallesi'ndeki orman alanında, bugün saat 19.00 sıralarında, henüz belirlenemelen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 1 su tankeri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndüre çalışamsarı sürüyor.