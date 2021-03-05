İzmir'de iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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İzmir'de iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

05.03.2021 20:32 | Son Güncelleme: 05.03.2021 20:36
İzmir'de iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Bayındır ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bayındır Yolu Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Murat Aksu (35) idaresindeki tescilsiz motosiklet, yanında seyreden Levent Erdince'nin kullandığı 35 ACK 021 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede çarpışmanın etkisiyle düşerek başını yere vuran Murat Aksu'nun kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Levent Erdince'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri asayiş yönünden güvenliği sağlarken Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bölge trafik bürosu amirliği ekipleri ise kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kazanın ardından hurdaya dönen motosikletler çekici yardımı ile otoparka çekildi.

Yaşamını yitiren Aksu'nun cenazesi savcılığın ön incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. - İZMİR

İzmir'de iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'de iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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