İzmir'de fabrika ve inşaatlardan hırsızlık yaparken yakalanan 2 kişi tutuklandı
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İzmir'de fabrika ve inşaatlardan hırsızlık yaparken yakalanan 2 kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel
İzmir'de fabrika ve inşaatlardan hırsızlık yaparken yakalanan 2 kişi tutuklandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Ayrancılar Mahallesi'nde fabrika ve inşaatlardan hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan araştırma sonucu çalınan demir kalıplarının hurdacılara satıldığı tespit edildi. Ekipler, kimlik bilgilerine ulaştığı şüpheliler İ.G. ve S.A'yı takibe aldı.

Bir inşaattan demir kalıpları alıp kaçmak isteyen şüpheliler, suçüstü gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan kaydı bulunan zanlılar işlemlerin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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