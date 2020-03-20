İzmir'de evde çıkan yangında bir kişi yaralandı
İzmir'in Bornova ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaralandı.
20.03.2020 01:34 | Son Güncelleme: 20.03.2020 01:34
İzmir'in Bornova ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye, Çınarlı Mahallesi 5011 Sokak'ta Halime Uyaner'in (82) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu Uyaner yanan evden çıkarıldı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar bulunan Uyaner, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA