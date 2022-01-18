Dev uyuşturucu operasyonunda 54 gözaltı

İzmir'in Karaburun ilçesi merkezli, Urla, Karabağlar, Narlıdere, Bornova, Konak, Bayraklı, Torbalı, Menderes, Selçuk, Kemalpaşa ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen şafak operasyonunda 54 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Karaburun ilçesi merkezli, Urla, Karabağlar, Narlıdere, Bornova, Konak, Bayraklı, Torbalı, Menderes, Selçuk, Kemalpaşa ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen şafak operasyonunda 54 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu, Karaburun, Urla, Karabağlar, Narlıdere, Bornova, Konak, Bayraklı, Torbalı, Menderes, Selçuk, Kemalpaşa ilçelerinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen 65 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Jandarma komando ekipleri ve narkotik dedektör köpek destekli, 250 personelle, önceden belirlenen adreslere bu sabah şafak baskını düzenlendi.

Jandarma ekipleri tarafından gençlere uyuşturucu satan zehir tacirlerine yönelik 65 ayrı adreste eş zamanlı başlatılan operasyonda aramalar ve Karaburun Mordoğan Mahallesi, Urla Balıklıova Mahallesi, Karabağlar, Narlıdere, Bornova, Konak, Bayraklı, Torbalı, Menderes, Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde ikamet ettiği belirlenen şüphelilerden 54'ü yakalanarak gözaltına alındı.

(İHA)

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