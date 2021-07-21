İzmir'de çıkan kavgada 2 kişi ağır yaralandı
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İzmir'de çıkan kavgada 2 kişi ağır yaralandı

İzmir'de çıkan kavgada 2 kişi ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Ertuğrul Mahallesi'ndeki evde bayramlaşma için bir araya gelen K.B. (30) ile halasının oğulları Semul Ç. (45) ve ağabeyi İsmail Ç. (54) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda psikolojik rahatsızlıkları olduğu belirtilen K.B, Semul Ç. ile İsmail Ç'yi bıçakladı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan ve ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan iki kardeş, buradaki müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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