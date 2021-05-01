İzmir'de anaokulu çatısı alev alev yandı

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan ve bir süredir kullanılmayan 2 katlı anaokulunun çatısında yangın çıktı.

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan ve bir süredir kullanılmayan 2 katlı anaokulunun çatısında yangın çıktı. Alev alev yanan çatı itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Kazımdirik Mahallesi 372 Sokak'ta bulunan 2 katlı anaokulunun çatısında çıktı. Anaokulunun çatısından dumanların ve alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, çatıda bulunan plastik yapı ve ahşap malzemelerden dolayı gökyüzünü kara duman kapladı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, bazı vatandaşlarca, gün içerisinde anaokulunda işçiler tarafından tadilat işlemi yapıldığı ve yangının bu sebepten dolayı çıkma ihtimalinin olduğu öne sürülürken, ekiplerin yangınla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı