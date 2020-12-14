İzmir, 4 günde aralık ayı ortalamasının üzerinde yağış aldı

Sonbaharı kurak geçiren ve barajlarındaki su seviyeleri kritik seviyeye gerileyen İzmir, son 4 günde metrekareye ortalama 194,6 kilogram yağış aldı.

AA muhabirinin Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, Ege Bölgesi'nde 4 günde metrekare başına Manisa'ya 122,7, Aydın'a 78,9, Çanakkale'ye 93,8 ve Balıkesir'e 29,6 kilogram yağış düştü.

Bölgede yağmurun en fazla etkili olduğu İzmir'de ise yağış nedeniyle zaman zaman olumsuzluklar yaşandı.

Aralık ayı uzun yıllar yağış miktarı ortalaması, 144,3 kilogram olan İzmir'de, 4 günde ortalama metrekareye 194,6 kilogram yağış düşerken, bu ayın ilk 14 gününde de rakam 202,3 kilogram olarak ölçüldü.

Kentte 4 günlük sürede en fazla yağış, metrekareye 316,6 kilogramla Urla ilçesinin Uzunkuyu bölgesinde tespit edilirken en düşük rakam ise 80,9 kilogramla Karşıyaka ilçesinde görüldü.

Öte yandan söz konusu yağışın, barajların önemli seviyede azalan su hacmine, katkı sağladığı öğrenildi.

Kente içme suyu sağlayan önemli barajlardan olan Tahtalı Barajındaki kullanılabilir su hacmi, 2 Aralık'taki 101,6 milyon metreküplük seviyesinden 105,6 milyon metreküpe yükseldi.

Yağışın ardından su miktarlarının arttığı gözlenen kentteki diğer barajların doluluk oranı ise Alaçatı Kutlu Aktaş'ta yüzde 33, Güzelhisar'da yüzde 47, Gördes'te yüzde 5, Ürkmez'de ise yüzde 40 olarak ölçüldü.

Bölgede yağışlı havanın etkisini kaybetmesine rağmen bugün kısa süreli yağmur geçişleri beklenirken, yarın ve çarşamba günü ise Balıkesir ve Çanakkale'de hafif yağmur görüleceği tahmin ediliyor.

Bölge genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

"Yağışlar aldatıcı olmamalı"

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kurak dönemlerin ardından aşırı yağışlar görülmesinin iklim değişikliğinin bir yansıması olduğunu belirterek, "Bir aylık bir sürece yayılması gereken yağmur çok kısa sürede düştü. Bu durum ne yazık ki dört gözle beklediğimiz yağışların afete dönüşmesine neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Son yağışların ardından Tahtalı Barajı'na yaklaşık 7 milyon metreküp su geldiğini Tahtalı'daki seviyenin 50 santimetreye kadar yükseldiğini ifade eden Soyer, şunları kaydetti:

"İzmir'in bir aylık tüketimine karşılık gelecek miktarda bir su 4 günlük yağışla kazanılmış oldu. Ancak kısa dönemdeki aşırı yağışlar aldatıcı olmamalı. Kentimizin can damarı Tahtalı Barajı'nın aktif doluluk oranı sadece yüzde 2 oranında arttı. Susuzluk tehdidi, birkaç günlük yağışla ortadan kalkacak bir durum değil. Suyumuzu mutlaka bilinçli ve tasarruflu kullanmak zorundayız. Kentimizde susuzluğa karşı alınacak tedbirler kapsamında özellikle Çeşme Kutlu Aktaş ve Tahtalı baraj havzalarının korunması büyük önem taşıyor. Bu iki havzamıza gözümüz gibi bakmak zorundayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan