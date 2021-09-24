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İzinsiz ve tarihi geçmiş tarım ilaçlarını satmaya çalışırken yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İzinsiz ve tarihi geçmiş tarım ilaçlarını satmaya çalışırken yakalandı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde zabıta ve jandarma ekiplerinin ortak düzenlediği operasyonda, üretimi yasak ve kullanma tarihi geçmiş tarım ilaçlarını toplayıp ambalaj ve etiketlerini değiştirerek tekrar piyasaya sürmek istediği öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde zabıta ve jandarma ekiplerinin ortak düzenlediği operasyonda, üretimi yasak ve kullanma tarihi geçmiş tarım ilaçlarını toplayıp ambalaj ve etiketlerini değiştirerek tekrar piyasaya sürmek istediği öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

Torbalı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne, önceki gün tarihi geçmiş ve üretim izni olmayan tarım ilaçlarının toplanıp etiket ve ambalajlarını değiştirerek tekrar piyasaya sürüleceği ihbarı yapıldı. İhbar üzerine Torbalı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşçuburun Mahallesi'nde şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Bir depoya yapılan baskında 6 bin 759 litre ot ve böcek ilacı, 5 bin 900 litre zirai tarım ilaç artığı sıvı madde, 250 bin adet çeşitli markalara ait sahte etiket, 300 bin adet boş plastik şişe, 300 bin boş plastik şişe kapağı, 1 şişe dolum makinesi ve 2 adet 5 tonluk metal sıvı tankı ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 550 bin TL olduğu bildirildi. Halk sağlığı açısından büyük tehlike oluşturan tarım ilaçlarına ise imha edilmek üzere el konuldu, 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


- İzmir
İzinsiz ve tarihi geçmiş tarım ilaçlarını satmaya çalışırken yakalandı

İzinsiz ve tarihi geçmiş tarım ilaçlarını satmaya çalışırken yakalandı

İzinsiz ve tarihi geçmiş tarım ilaçlarını satmaya çalışırken yakalandı

İzinsiz ve tarihi geçmiş tarım ilaçlarını satmaya çalışırken yakalandı

İzinsiz ve tarihi geçmiş tarım ilaçlarını satmaya çalışırken yakalandı

İzinsiz ve tarihi geçmiş tarım ilaçlarını satmaya çalışırken yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: İzinsiz ve tarihi geçmiş tarım ilaçlarını satmaya çalışırken yakalandı - Haberler
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