İzelman'da Arabulucu Süresi de Bitti

İZMİR'de Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZELMAN A.Ş. ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası 1 ve 3 No'lu şubelerde örgütlü işçileri ilgilendiren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde, arabulucu süreci sona erdi. Daha önce yüzde 22,30 oranında zam teklifinde bulunan Büyükşehir Belediyesi, bu oranı yüzde 24'e çıkardı. Masadaki görüşmelerin ardından ücret zamlarında bir puanlık artış yaşandı. Sendika ise işverenden istediği ücret zammı teklifini yüzde 28 olarak açıkladı. Bundan sonraki süreçte, İŞKUR uyuşmazlık tutanağını bir hafta içerisinde sendikaya gönderecek. Sendika da uzlaşma sağlanamaması halinde grev tarihini belirleyecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZELMAN A.Ş.'ye bağlı İZSU, idari işler, çevre sağlığı, mezarlık, otoparklar, İZELMAN Genel Müdürlüğü, sebze ve balık hali, Fen İşleri, ESHOT gibi 17 farklı birimde çalışan yaklaşık 6 bin 500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin arabulucu aşaması da sona erdi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel İş Sendikası İzmir 1 ve 3 No'lu şubelerde örgütlü bulunan işçileri kapsayan TİS görüşmelerinde, daha önce işveren tarafından önerilen yüzde 22,30 oranında zam teklifi, yüzde 24'e çıkarıldı. Yapılan görüşmelerin ardından bu oran bir puan daha arttırılarak yüzde 25 olarak sendikaya sunuldu. Sendika da istediği ücret zammı teklifini yüzde 28 olarak açıkladı. Ancak arabulucu aşamasında da uzlaşma sağlanamadı. İşçiler, sendikaya TİS konusunda yetki verdi.

'ÖNCELİĞİMİZ MAKASI DARATMAK'

Genel İş İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Faruk Saral, eşit işe eşit ücret taleplerinde ısrarcı olduklarını belirterek, şöyle dedi:

"Aynı işi yaptığı halde, eksik alan, yani düşük maaşla çalışan arkadaşlarımız var. Biz hem taban ücrete zam yapılmasını istiyoruz hem de aynı işi yapıp da farklı ücretler alanların arasındaki makası daraltmak istiyoruz. Yapılan görüşmelerde belli bir noktaya geldik. Toplu sözleşmede kalan 7 maddeye de ayrı ayrı yüzde 25 zam geldiğini hesapladığımızda, yatay kazançta, TİS'in aslında yüzde 31 düzeyine geldiğini söyleyebiliriz. Eksik alan arkadaşlarımızın makasını daraltmak istiyoruz. Bu sözleşmede personel için koku primi de elde ettik. İşveren ile görüşmelere devam edeceğiz. Arabulucu uyuşmazlık tutanağı tutacak ve sendikaya gönderecek. Tutanak, bir hafta içerisinde sendikaya ulaşır. Ardından da toplantılar yaparak grev tarihini belirleyeceğiz. Bu süreçte de işveren ile görüşmelerimiz sürecek."

- İzmir

Kaynak: DHA