İyi Parti'ye Katılım

İYİ Parti Mersin İl Başkanı Servet Koca, CHP üyeliğinden istifa eden 276 kişinin partilerine katıldığını söyledi.

İYİ Parti İl Başkanlığınca, merkez Akdeniz ilçesindeki bir otelde, partiye katılan kişiler için rozet takma töreni düzenlendi.

Yeni üyelere rozetlerini Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı ve Koca taktı.

Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni üyelerle birlikte güçlendiklerini dile getirdi.

CHP'den 276 kişinin partilerine katıldığını aktaran Koca, "Gücümüze 31 Mart tarihine kadar güç kattılar. Ondan sonrasında da birlikte olacağız. Bu iyilik kervanına katılımlar her geçen hafta devam edecek. Bir plan dahilinde partimize katılımları kabul edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA