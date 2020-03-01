İYİ Parti Tire İlçe Başkanlığına, Yüksel Şenyurt seçildi
İYİ Parti Tire İlçe Olağan Kongresinde başkanlığa Yüksel Şenyurt getirildi.
01.03.2020 21:46 | Son Güncelleme: 01.03.2020 21:46
İYİ Parti Tire İlçe Olağan Kongresinde başkanlığa Yüksel Şenyurt getirildi.
Tire Belediyesi Konferans Salonu'ndaki kongrede mevcut başkan Kadir Çetin ile Yüksel Şenyurt'un listeleri yarıştı. Delegelerin 136'sının oyunu alan Şenyurt, başkanlığa getirilirken, Kadir Çetin 122 oyda kaldı. 1 oy da geçersiz sayıldı.
Kadir Çetin, yeni başkan Şenyurt'u tebrik etti.
Kaynak: AA