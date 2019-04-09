İyi Parti İl Başkanı Tunca İstifa Etti

İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Ramis Tunca görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Ramis Tunca görevinden istifa etti. Tunca, yaptığı açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile görüşerek böyle bir karar aldığını belirterek, "İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı olarak 27 Nisan 2018 tarihinden bu yana sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı ve birliği için, büyük Türk milletinin dertleriyle dertlenip, deva olmak adına yönetim kurulumuz ile birlikte Genel Başkanımız Meral Akşener liderliğinde elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalıştık. Bu süreçte zorlu ve tarihimizde ilk kez denenmiş iki seçim modeliyle seçimleri tamamladık. Genel Başkan Yardımcımız Koray Aydın ile yaptığım görüşmede, İYİ Parti bayrağımızı daha yükseklere taşıyacak arkadaşlarımın her zaman partimizde mevcut olduğu konusunda bilgilendirme yaparak görevimden affımı istedim. 9 Nisan 2019 tarihi itibariyle İYİ Parti Eskişehir İl Başkanlığı görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Tüm partililerimize ve kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA