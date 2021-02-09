İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Azerbaycan Yükseliş Partisi Genel Başkanı Anar Esedli ile görüştü
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Azerbaycan Yükseliş Partisi Genel Başkanı Anar Esedli ile görüştü

09.02.2021 14:41 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:44
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Azerbaycan Yükseliş Partisi Genel Başkanı Anar Esedli ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Azerbaycan Yükseliş Partisi Genel Başkanı Anar Esedli ile bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Azerbaycan Yükseliş Partisi Genel Başkanı Anar Esedli ile bir araya geldi.

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Akşener'in makamında gerçekleşen görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Cihan Paçacı da hazır bulundu.

Görüşmenin ardından Esedli tarafından Akşener'e Azerbaycan bayrağı armağan edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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