İü-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nden Kuruluş Tarihini Güncelleme Atağı

İSTANBUL Üniversitesi-Cerrahpaşa'ya bağlı Veteriner Fakültesi'nin kuruluş tarihinin 1972 yerine 1889 olarak güncellenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. İÜ-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Türkiye'nin ilk sivil veteriner fakültesi olduklarını belgelemek için çalıştıklarını açıklarken, fakülte Dekanı Prof. Dr. Güven Kaşıkçı da, tarihi belgelerin derlendiğini, fakültenin kuruluş tarihinin en az 1889 olarak tescil edilmesini hedeflediklerini açıkladı.

Veteriner Fakültesi'nin kuruluş tarihi ile ilgili görüşler, kısa süre önce İstiklal Marşı'nı kaleme alan milli şair Mehmet Akif Ersoy'un adının bir amfiye verilmesi ile gündeme geldi. Öğretim üyelerinden Dr. Altan Armutak, İÜ Veterinerlik Fakültesi'nin kuruluş tarihinin 1972 olarak göründüğünü, buna karşılık Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin kapısında ise kuruluş tarihinin 1842 olarak yazıldığını hatırlatırken, şöyle dedi:

"O tarihte, Ankara Üniversitesi yoktu. Üniversitenin temeli İstanbul'du. 1923'ten sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde hayvancılıkta büyük atılıma girilmesi hedefleniyordu. Yeni hükümetler, 'İstanbul'daki, Trakya'daki hayvan varlığı yeterli değil. Bu nedenle Halkalı'daki Baytar Mektebi'ni Anadolu'nun göbeğine Ankara'ya taşıyalım. Bu okul hayvancılıkla kalkınmaya ivme versin' kararı aldı. İstanbul'da 1842'de askeri baytar mektebi olarak açılan 1889'da ise sivil hale getirilen okul, 1933'te kapatılıyor. Veteriner fakültesi 91 yıl İstanbul'da hizmet vermiştir. Trenlerle öğrenciler, öğretim üyeleri, sehpalar, hayvan iskeletleri Ankara'ya taşınıyor. Bu okul, 1970'li yılların başına kadar Ankara'da tek veteriner fakültesi olarak kalıyor. Kuruluş tarihi olarak 1842 yazıyor. 'İstanbul'daki okulun mirasçısıyız' diyorlar. 1970'te Elazığ'da Fırat Üniversitesi'nde, ardından 1972'de İstanbul'da veteriner fakültesi açılıyor. Düşünebiliyor musunuz? 1933-1972 arasındaki 39 yılın gecikmişliği bize nereden bakarsanız bakın 130 yıla mal oluyor. 1972 kuruluş tarihi fakültemize yakışmıyor. Bu konuda duyarlılığımızı arttırtmalıyız. 1842 değilse bile, 1889 yani askeri veterinerlikten ayrılan okulumuzun kuruluşunu yazmalıyız."

REKTÖR: KURULUŞ TARİHİNİ GÜNCELLEMEYİ PLANLIYORUZ

İÜ-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Türkiye'deki ilk sivil veteriner fakültesinin İstanbul'da açıldığını, bunun daha sonra alınan kararla Ankara'ya taşındığını söyledi. Prof.Dr. Aydın, şöyle dedi:

"Avcılar'daki İÜ-Cerrahpaşa Veteriner Fakültemizin logosundaki tarih yeni, Ancak, tarihimiz 1889'da İstanbul Halkalı'daki Baytar ve Ziraat Mektebi'ne dayanıyor. Tarihi çalışmalarımız, hazırlıklarımız devam ediyor. İÜ-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nin tarihini güncellemeyi planlıyoruz. Bu güncelleme sırasında Veteriner Fakültesi'nin kuruluşundaki gerçek tarih olan ve Mehmet Akif'in de ilk mezun olduğu fakülte hüviyetine kazandırmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışıyoruz."

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güven Kaşıkçı da, Mehmet Akif Ersoy'un İstanbul'da 1889 yılında sivil baytar mektebinin ilk öğrencilerinden biri olduğunu ve fakülteyi 1893 yılında birincilikle bitirdiğini vurguladı. Prof. Dr. Kaşıkçı, şöyle dedi:

"Türkiye'de veteriner hekimliğin tarihi 1833'e gider, bu da askeri veterinerliktir. Bunun merkezi de İstanbul'dur. 1889'da yine İstanbul'da Halkalı'da sivil veterinerlik fakültesi kurulmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra önemli kuruluşları Ankara'ya toplama gibi bir düşünce oldu. Veteriner fakültesini de Ankara'ya taşıdılar. Ankara Üniversitesi'ne bağlı Veteriner Fakütesi de bundan dolayı 'Cumhuriyet döneminin ilk veteriner fakültesi' olarak tarihe geçti. Halbuki bizim tarihimiz 1933'e ya da sivil veterinerlik fakültesi olarak 1889'a gider. Biz bu tarihi tescillemek istiyoruz. Yeni üniversitemiz İÜ Cerrahpaşa adına bunu tescilleyip almak ve bundan sonra İÜ Cerrahpaşa kuruluşunun 1889 olmasını arzu ediyoruz. Bu değişiklik için tabii tarihi belgelerin toplanması lazım. Belgeleri ilgili kuruluşlara, gerekirse YÖK'e, Milli Eğitim Bakanlığı'na sunarak hakkımızı talep edeceğiz." - İstanbul

Kaynak: DHA