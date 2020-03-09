İttifak Holding Konyaspor'da Fenerbahçe mesaisi başladı İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Konyaspor, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 ile devam eden antrenman, koşu ve açma-germe hareketleri ile tamamlandı.Antrenmanda takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Farouk Miya, Marin Anicic, Serkan Kırıntılı, Deni Milosevic ile Jens Jonsson katılmazken, Erdon Daci, Volkan Fındıklı ile Robert Mak ise antrenörler yönetiminde çalıştı.

Kaynak: DHA