SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› İttifak Holding Konyaspor'da Fenerbahçe mesaisi başladı - Spor
İttifak Holding, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor

İttifak Holding Konyaspor'da Fenerbahçe mesaisi başladı

İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

09.03.2020 18:53 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:53
İttifak Holding Konyaspor'da Fenerbahçe mesaisi başladı

İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Konyaspor, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 ile devam eden antrenman,  koşu ve açma-germe hareketleri ile tamamlandı.Antrenmanda takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Farouk Miya, Marin Anicic, Serkan Kırıntılı, Deni Milosevic ile Jens Jonsson katılmazken, Erdon Daci, Volkan Fındıklı ile Robert Mak ise antrenörler yönetiminde çalıştı.


Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Spor
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Spor
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Spor
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Spor
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Bakan Albayrak, vergi affıyla ilgili söylentilere son noktayı koydu Spor
Bakan Albayrak, vergi affıyla ilgili söylentilere son noktayı koydu
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Spor
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Özkoç James Jeffrey Angela Merkel Fahrettin Altun
Magazin Hadise Levent Can Berkay Şahin Muhterem Nur
Spor Fatih Terim İsmail Kartal Malcolm Thomas Fernando Muslera Fatih Karagümrük
Daha Fazla Petrol Sivasspor Yunanistan Ali Babacan
Şu an buradasınız: İttifak Holding Konyaspor'da Fenerbahçe mesaisi başladı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 19:33:59. #1.15#