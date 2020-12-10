İtalya futbolunun efsanesi Paolo Rossi hayatını kaybetti

İtalya futbolunun efsane isimlerinden Paolo Rossi, 64 yaşında hayatını kaybetti.

İtalya'nın futbolu önemli bir isimi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. İtalyan basınında, uzun süredir bir hastalıkla mücadele ettiği belirtilen 64 yaşındaki Paolo Rossi, bugün hayatını kaybetti.

Rossi; Vicenza, Juventus, Milan ve Hellas Verona takımlarında top koşturmuştu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı