İtalya'da Elektrikli Testere ile Zırhlı Araç Soygunu Kamerada

İtalya polisi, Milan kentine bağlı Bollate bölgesinde 15 Ocak'ta gerçekleşen zırhlı araç soygunun zanlılarını yakaladıklarını duyurdu. Polis, silahlı ve elektrikli testereli 7 soyguncunun gerçekleştirdikleri bir firmaya ait mücevherleri taşıyan zırhlı araca yönelik soygunun da görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde bir soyguncunun, araç güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdiği; görevlinin elleri havada araçtan uzaklaştığı görülüyor. Elinde elektrikli testere olan soyguncu ise aracın arkasındaki girişi keserek kasaya ulaşmaya çalışıyor.

Kaynak: DHA