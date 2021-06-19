İsveç'te uyuşturucu kaçakçılığından hapis yattı, Polonya'da polis oldu
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İsveç'te uyuşturucu kaçakçılığından hapis yattı, Polonya'da polis oldu

İsveç'te uyuşturucu kaçakçılığından hapis yattı, Polonya'da polis oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İsveç'te uyuşturucu kaçakçılığından hapis yatan Polonyalı kadın, ülkesine dönüp polis oldu.

İsveç'te uyuşturucu kaçakçılığından hapis yatan Polonyalı kadın, ülkesine dönüp polis oldu. Polislik sınavına girerken bu durumu gizleyen kadın, gerçeğin ortaya çıkmasıyla meslekten atıldı. Savcılık ise kadının suç işlemediğine hükmetti.

Polonya'nın batısındaki Gorzow Wielkopolski kentinde yaşanan olaya göre Polonyalı bir kadın, "yemen otu" olarak da bilinen 102 kilogramlık khat uyuşturucu maddesi kaçakçılığı suçlamasıyla İsveç'te hapis cezasına çarptırıldı. Burada 7 ay hapis yatan ve adı açıklanmayan kadın daha sonra ülkesi Polonya'ya döndü. Kadın, memleketine döndükten sonra girdiği polislik sınavlarını başarıyla geçerek 2020 yılının Ağustos ayında mesleğe başladı. Ancak Gorzow Wielkopolski emniyeti bünyesinde göreve başlayan kadın hakkındaki gerçek, çok geçmeden ortaya çıktı. Uyuşturucu kaçakçılığından hapis yattığı ortaya çıkan kadın görevden alındı.

"İsveç polisi, kadın hakkındaki bilgileri uluslararası sisteme girmedi"

Skandal olayın nasıl ortaya çıktığına yönelik bir bilgi paylaşılmazken, emniyet yetkilileri polisliğe alım sürecinde her aday gibi söz konusu kadın hakkında da Avrupa ve Polonya adli sicil kaydı sisteminde inceleme yapıldığını, ancak herhangi bir kaydın bulunmadığını belirtti. Yetkililer, İsveç polisinin kadın hakkındaki bilgileri uluslararası sisteme girmediğini, bu nedenle kadının adli sicilinin temiz göründüğünü ifade etti.

Gorzow Wielkopolski Savcılığı ise konuya ilişkin başlattığı inceleme kapsamında uyuşturucu kaçakçısı kadının adli sicil sisteminde sabıkalı görünmediğini doğruladı. Kadının başvuru yaparken doldurduğu formda "yapılan beyanların yalan/sahte olması durumunda hakkınızda cezai işlem başlatılacaktır" maddesi bulunmadığını kaydeden Savcılık, kadının uyuşturucu kaçakçılığından hapis yattığı gerçeğini gizlediğini, ancak bunu formda belirtmemesinin ceza hukuku açısından suç unsuru teşkil etmediğini belirterek soruşturmanın dondurulmasına karar verdi. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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