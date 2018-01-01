İstka, 2018'de Kalkınmaya En Yüksek Kaynağı Tahsis Etti

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), bir kalkınma ajansının bugüne kadar vermeyi hedeflediği en yüksek toplam destek tutarını 2018 yılı projeleri için tahsis etti.



İSTKA'dan yapılan açıklamaya göre, ajans, 2018 mali destek programlarını ilan etti.



3 mali destek programı altında toplam 180 milyon lira, projelerini sunup onay alacak proje sahibi kurum ve kuruluşların kullanımına sunulacak. İSTKA, böylelikle bir kalkınma ajansının bugüne kadar vermeyi hedeflediği en yüksek toplam destek tutarını 2018 projeleri için tahsis etti.



Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı ile 60 milyon lira, Girişimcilik Mali Destek Programı ile 40 milyon lira, Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı ile 80 milyon lira, desteğe hak kazanan projelere aktarılacak. Desteklenecek projelerin seçiminde bilimsellik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleriyle hareket edilecek. Sunulan projelerin desteğe uygunluğuna bağımsız değerlendiriciler karar verecek.



Destek oranı yüzde 90'a kadar çıkıyor



3 mali destek programı kapsamında desteklenecek projelerde destek oranı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı'nda yüzde 90, Girişimcilik Mali Destek Programı ile Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı'nda yüzde 75' kadar çıkacak.



3 programda da yürütülecek projeler en kısa 6 ay, en uzun 18 ayda tamamlanacak. İlan edilen destek programları kapsamında proje sunmak için son başvuru tarihleri Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı'nda 21 Mart 2018, Girişimcilik Mali Destek Programı'nda 22 Mart 2018, Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı'nda 23 Mart 2018 olarak belirlendi. Bu yıl ilk kez proje başvuruları sadece online ortamda kabul edilecek.



İlan edilen mali destek programlarından Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı ile çocuklar ve gençlerin yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik alanlarındaki kabiliyetlerinin artırılması, bunu sağlayacak altyapıların ve hizmet modellerinin geliştirilmesine yönelik projeler desteklenecek. Ayrıca, risk altındaki çocuklar ve gençlerin toplumsal hayata katılımına yönelik projeler de bu programa destek için başvurabilecek.



Girişimcilik Mali Destek Programı'nda teknoloji, yenilik ve yaratıcılık odaklı girişimcilik desteklenecek.



Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı ile katma değeri ve yenilikçi çalışmaları artıracak, bilginin yayılmasını, teknoloji transferini ve ticarileştirmeyi destekleyen sürdürülebilir platformların, iş modellerinin ve organizasyonların geliştirilmesi için sunulan projelere destek verilecek.



2010 yılından bu yana 678 proje desteklendi



İSTKA, 2010 yılından bu yana 7 defa mali destek programları için ilana çıktı. Destek programları kapsamında toplam 35 farklı program yürütüldü.



Tüm mali destek programlarına İstanbul'daki kurum ve kuruluşlardan 3 bin 374 başvuru geldi ve desteklenen proje sayısı 678 olarak belirlendi. Desteklenen projelerin toplam bütçesi 516 milyon lira olurken, toplam ajans desteği 405 milyon lira şeklinde gerçekleşti.



Bu arada, hala 108 proje yürütülmeye devam ediyor.