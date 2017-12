İstiridye Mantarı Ordulu Üreticilerin Yüzünü Güldürüyor

Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz, 2018 yılı içerisinde kurulacak yeni tesislerle il genelinde 300 ton istiridye mantarı yetiştiriciliğinin hedeflendiğini söyledi.



Yılmaz, Ulubey Kaymakamı Anıl Alkal ve Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan ile Genç Çiftçi Projesinden aldığı 30 bin lira hibeyle istiridye mantarı işletmesi kuran Mehtap Değirmenci'yi ziyaret etti.



Serayı gezerek üretim hakkında bilgi alan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karadeniz'de üretimi her geçen yıl artan istiridye mantarının, Ordulu fındık üreticilerinin de ek gelir kapısı olduğunu belirtti.



Özellikle dar alanda üretimi yapılan istiridye mantarından bölge halkının ciddi kazanç elde ettiğine dikkati çeken Yılmaz, fındığın yanında ek gelir arayışını sürdüren üreticilerin, dar alanda oldukça yüksek getirisi olan ve pazarlama sıkıntısı bulunmayan istiridye mantarına yöneldiğini dile getirdi.



Yılmaz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının başlattığı Genç Çiftçi Projesi kapsamında bazı üreticilerin kurdukları seralarda, bazılarının ise kendi imkanlarıyla kurdukları tesislerde istiridye mantarı üretip pazarladığını ifade ederek, şunları kaydetti:



"2015 yılında bir tesisle başladığımız üretimde, şu an 2017 yılı itibarıyla 15 tesise ulaşmış durumdayız. İşletmelerimizin büyüklüğü genelde 100-112 metrekare. Bu işletmelerin her birinden önemli gelir elde etmeniz mümkün. Özellikle arazilerin parçalı olduğu Karadeniz Bölgesi'nde istiridye mantarı yetiştiriciliği son derece önem arz ediyor."



Ordu'da 2017 yılı itibarıyla kurulan tesislerden 70 ton üretim gerçekleştirildiğine işaret eden Yılmaz, "2018 yılı içerisinde kurulacak yeni tesislerle il genelinde 300 ton istiridye mantarı yetiştiriciliği hedefleniyor. Bunun için kolları sıvadık ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca bu işi yapmak isteyen gençlerimizi müdürlüğümüze bekliyoruz. Onlar yeter ki istesin. Bizler kendilerine her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.



"4 mevsim ürün yetiştirebiliyoruz ve satabiliyoruz"



Mehtap Değirmenci ise internetten izleyerek bu işi yapabileceğini düşündüğünü belirterek, "Daha sonra Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne başvurdum. Bir süre kursa gittim, sonra bu işi yapmaya karar verdim. Gerekli belgeleri aldıktan sonra üretime başladık." diye konuştu.



Değirmenci, 112 metrekarelik sera kurarak yılda 10 ton üretim hedeflediklerini dile getirerek, "4 mevsim ürün yetiştirebiliyoruz ve satabiliyoruz. Kesinlikle pazarlama sorunumuz yok. Halimizden gayet memnunuz ve buradan geçimimizi sağlıyoruz." dedi.



Seraların sayısını artırarak işletmesini büyütmede kararlı olduğunu vurgulayan Değirmenci, ev hanımlarına iş hayatına atılma konusunda cesaretli olmalarını tavsiye etti.