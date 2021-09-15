İSTİNYE SPOR KULÜBÜ SOSYAL TESİSLERİ SABAHA KARŞI İBB EKİPLERİ TARAFINDAN YIKILDI

Sarıyer'de İstinye Spor Kulübü Sosyal Tesisi bu sabah erken saatlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkıldı. İki gün önce de gelen ekipler çevre sakinlerinin direnişi ile karşılaşınca yıkımı gerçekleştirmeden olay yerinden ayrılmıştı.

Sarıyer, İstinye Mahallesi'nde bulunan İstinye Spor Kulübü Sosyal Tesisleri, kaçak olduğu gerekçesiyle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sabah saat 05.00 sıralarında yıkıldı. İki gün önce de gelen ekipler çevre sakinlerinin direnişi ile karşılaşınca yıkımı gerçekleştirmeden olay yerinden ayrılmıştı. Ancak bugün sabahın erken saatlerinde tekrar gelen ekipler yıkımı gerçekleştirerek olay yerinden ayrıldı. Yıkım anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

YIKIMA KARŞI DURDUĞUMUZ İÇİN ÜZERİMİZE DOZER SÜRDÜLER

Kendilerine hiçbir tebligat yapılmadan yıkımın gerçekleştirildiğini söyleyen İstinye Mahallesi Muhtarı Recep Alkan, Gördüğünüz bu arkamızdaki manzara üç gün önce yıkıma geldiler, Büyükşehir Belediyesi tarafından burada bir halk direnci ile karşılaştılar, yıkamadan gittiler. Üzerinden iki gün geçti. Bu gece saat 05.00 sularında dozerlerle beraber içeri girerek yerin tahtalarını kırıp burayı bu hale getirdiler. Burası, 1988 senesinden beri İstinye Spor Kulübümüzün işlettiği bir yerdir. Burası üç kısma ayrılan bir yer. Bir kısmı arka görünüm, bir kısmı Milli Emlak'ın bir kısmı da Büyükşehir'in. Büyükşehir'e kalan kısmı, bize hiçbir tebligat göndermeksizin, hiçbir uyarı yapmaksızın bu yıkıma gelmişlerdir. Bu gün geldiklerinde de böyle yine bir tebligat sunmadılar bize. Mazeretsiz burayı yıktılar. Neye dayandılar Gecekondu mesken yasasının geçici 72. maddesi gereği, haber vermeksizin yıkım yapabilirmiş. Burada gecekondu mu var Yok, yerdeki tahtaları sökmüşsün. Burası, İstinye Spor Kulübümüzün Sosyal Tesisleri. Buraya beş altı tane masamızı açıyoruz. Buraya gelen İstinye halkı oturuyordu. Hastaneye gelen, hastası olan gelip oturup çayını içiyordu. Beklemesini yapıyordu. Polis, zabıta, bilmem ne hepsi önümüzü kesti. Dozerin önüne geçince üzerimize sürdüler. Bizim şimdi yetkililerden talebimiz, burada olan yeri bizim spor kulübümüze tahsis ederek, kiralayarak veya bize ecri misil ile devrini yaparak bu sorunun giderilmesi ve buranın da eski haline dönüp gene halkın hizmetine açılması, spor kulübünüze de bir gelir kaynağı sağlanması. Başka bir talebimiz yok dedi.