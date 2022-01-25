İstanbul Valisi Yerlikaya: "Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize giriş kısıtlaması kaldırılmıştır."
AA / Hasan Hüseyin Kul - Haberler | Güncel
İstanbul Valisi Yerlikaya: "Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize giriş kısıtlaması kaldırılmıştır.
İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Yerlikaya: "Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize giriş kısıtlaması kaldırılmıştır."
AA / Hasan Hüseyin Kul - Son Dakika Haberleri