İstanbul Valisi Yerlikaya: "Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize giriş kısıtlaması kaldırılmıştır." - Haberler
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İstanbul Valisi Yerlikaya: "Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize giriş kısıtlaması kaldırılmıştır."

İstanbul Valisi Yerlikaya:
AA / Hasan Hüseyin Kul - Haberler | Güncel

İstanbul Valisi Yerlikaya: "Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize giriş kısıtlaması kaldırılmıştır.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Yerlikaya: "Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize giriş kısıtlaması kaldırılmıştır."

AA / Hasan Hüseyin Kul - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Güncel, Haber

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