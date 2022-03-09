İstanbul Valiliğinden sahte "Karla Mücadele Çalışmaları" belgesine itibar etmeyin uyarısı - Haberler

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İstanbul Valiliğinden sahte "Karla Mücadele Çalışmaları" belgesine itibar etmeyin uyarısı

AA - Mücahit Türetken - Güncel
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İstanbul Valiliğinden sahte

İstanbul Valiliği, sosyal medyada dolaşımda olan "Karla Mücadele Çalışmaları" isimli belge görselinin sahte olduğunu belirterek, vatandaşların resmi hesapları dikkate almasını istedi.

İstanbul Valiliği, sosyal medyada dolaşımda olan "Karla Mücadele Çalışmaları" isimli belge görselinin sahte olduğunu belirterek, vatandaşların resmi hesapları dikkate almasını istedi.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada dolaşan 'Karla Mücadele Çalışmaları' isimli sözde belge kesinlikle sahte olup, hemşehrilerimizin itibar etmemesi önemle rica olunur. Olumsuz hava koşullarıyla ilgili alınan tüm kararlar Sayın Valimiz @AliYerlikaya ve @TC_istanbul kurumsal hesaplarından yapılmaktadır."

AA / Mücahit Türetken - Güncel

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