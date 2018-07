İstanbul Valiliğinden Gazi ve Şehit Aileleri Onuruna Yemek

İstanbul Valiliği, "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü" dolayısıyla tüm şehit yakınları ile gaziler ve aileleri onuruna, Taksim'de bir otelde yemek verdi. Taksim'de bulunan bir otelde düzenlenen programa İstanbul Valisi Vasip Şahin'in yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 1'inci Ordu Komutanı Musa Avsever, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile şehit yakınları ve gaziler katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Bugün buraya gelmemizin bir başlığı var. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Yarın bu hadisenin 2. yıl dönümü. Cenabı Hak inşallah o tür sıkıntı ve utançları bu milletimize yaşatmaz. Ona yeltenenler ona niyetlenenler de herhalde bu milletin neler yapabildiğini, bu milletin neye gücü yettiğini, neleri feda edebileceğini gösterdi. Yüz binler, milyonlar o gün sokağa döküldü ama şehadet rütbesinde 251 canımız şereflendi. Sokağa çıkanlar içerisinde belki en şanslı onlardı. Çünkü ilelebet bu millet, devlet yaşadıkça onlar hep hayırla hatırlanacak, hep rahmetle ve milletle anılacaklar. Bu millet sıra kendilerine geldiğinde, her bir ferdi aynı fedakarlığı yapmaktan çekinmeyecektir, şimdiye kadar da çekinmemiştir. Vatana ve bayrağa sevda tutkusudur. Geride kalan diğerleri olarak hepimizin vazifesi, daha bilinçle ve gayretle şehit yakınlarımıza, şehitlerimizin bizlere emaneti olan çocuklarını, eşlerini, anne, babalarını, gazilerimizin ve onların yakınlarına elimizden gelen en iyi hizmeti yapmaktır" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa, yakınlarına da sabır diledi. Uysal, "Hep söylenir, coğrafya kader diye. Özellikle İstanbul olarak düşündüğümüz zaman burada yaşayan halklar her zaman hedef olmuş. Bundan 3 bin, 5 bin sene önce yaşayanlar da daha öncesinde ve daha sonrasında yaşayanlar da bu bölge, kıtaların ve kültürlerin geçiş noktası. Böyle olunca her zaman hedef haline gelmiş. Ne zaman ki Osmanlı gelmiş, huzur gelmiş. Daha sonra tekrar hedef haline gelmeye devam etmiş" şeklinde konuştu. Türkiye'nin bulunduğu coğrafya dolayısıyla hedef halinde olduğunu belirten Uysal, "O zaman millet, devlet olarak ayakta kalabileceksek bunun bedelleri olacak. Bugüne kadar bu bedel ödenmiş ki şu anda buradayız, huzurluyuz. İnşallah geçmişten bu fedakarlığı yapanlara bizim borcumuz, gelecekte de bu fedakarlığı bizlerin yapması. Özellikle en son hadise 15 Temmuz olunca o gündemde oluyor. 15 Temmuz'da gerçekten yapılan fedakarlıklara baktığımızda dünyada eşi benzeri görülmeyen bir fedakarlık. Yapılan operasyona baktığınız zaman da aslında dünyada eşi benzeri görülmeyen bir operasyon ama bilelim ki bu tür operasyonlar geçmişte yapılmış, gelecekte de yapılacak. Ne kadar biz bugünleri hatırlar, bu olaylarda fedakarlık yapanları hatırlar o fedakarlığın devamında da bize düşen görevleri hatırlarsak, hiçbir zaman buralarda hesap yapanların hesapları tutmayacak" açıklamasında bulundu.

(Selim Bayraktar/İHA)