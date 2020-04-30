İSTANBUL'UN EN ÇOK YANGIN ÇIKAN MAHALLESİ
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İSTANBUL'UN EN ÇOK YANGIN ÇIKAN MAHALLESİ

İSTANBUL'UN EN ÇOK YANGIN ÇIKAN MAHALLESİ
30.04.2020 16:05 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:05

İSTANBUL'da en çok yangın Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesinde çıktı.

İSTANBUL'da en çok yangın Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesinde çıktı. İkinci sırada Küçükçekmece İnönü Mahallesi yer alıyor.

İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı'nın verilerine göre, 2020 yılının ilk üç ayında en çok yangın Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde çıktı . Verilere göre Ziya Gökalp Mahallesi'nde 3 ayda 53 yangın meydana geldi.  En çok yangın çıkan mahalleler sıralamasında, Küçükçekmece İnönü Mahallesi 39 yangın ile ikinci sırada geliyor. Sıralamayı 29 yangın ile Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi, Başakşehir Güvercintepe Mahallesi izliyor. 2019 yılında, kilometrekarede en çok yangının görüldüğü ilçeler sıralamasında 67,9 yüzdesiyle Fatih birinci sırada geldi. Yüzde 55,4 ile Gaziosmanpaşa ikinci, yüzde 52 ile Güngören üçüncü sırada yer aldı.  Nüfusu 15 milyonu aşan İstanbul'da İstanbul İtfaiyesi 123 itfaiye istasyonu, 843 itfaiye aracı; 4 bin 233 itfaiye profesyoneli, 361 gönüllü itfaiyeci hizmet veriyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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