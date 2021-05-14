İstanbul sahillerini istila eden deniz salyalarında yoğunluk arttı
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İstanbul sahillerini istila eden deniz salyalarında yoğunluk arttı

İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA - Haberler | Güncel

İstanbul sahillerini istila eden deniz salyalarında yoğunluk arttı Kartal Sahili'nde deniz salyası etkisi artarak devam ediyor İstanbul'un sahil kesimleri başta olmak üzere birçok noktada görülen deniz salyası etkisini sürdürmeye devam ediyor.

İstanbul sahillerini istila eden deniz salyalarında yoğunluk arttı

Kartal Sahili'nde deniz salyası etkisi artarak devam ediyor

İSTANBUL - İstanbul'un sahil kesimleri başta olmak üzere birçok noktada görülen deniz salyası etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kartal Sahili'nde kıyı kesimden uzaklaşarak denizin ileri kısımlarında oluşan deniz salyası yoğunluğu havadan görüntülendi.

Yaklaşık 3 ay önce başta İstanbul'un sahil kesimlerinde olmak üzere birçok alanda etkili olan deniz salyaları varlığını sürdürmeye devam ediyor. Özellikle balıkçıları zor durumda bırakan ve mevsimsel olduğu belirtilen ancak ekosistemde yaşanan bozulmalar sonucu varlığını yoğun olarak gösteren deniz salyaları Kartal Sahili'nde etkisini sürdürüyor. Sahil şeridinden uzaklaşarak ilerleyen deniz salyalarının son hali ise havadan görüntülendi.

İstanbul sahillerini istila eden deniz salyalarında yoğunluk arttı
İstanbul sahillerini istila eden deniz salyalarında yoğunluk arttı
İstanbul sahillerini istila eden deniz salyalarında yoğunluk arttı
İstanbul sahillerini istila eden deniz salyalarında yoğunluk arttı
İstanbul sahillerini istila eden deniz salyalarında yoğunluk arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA

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