İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u...
İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilerek haklarında gözaltı kararı çıkarılan 27 şüpheliden 15'i yakalandı.
26.11.2019 08:40 | Son Güncelleme: 26.11.2019 08:40
İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilerek haklarında gözaltı kararı çıkarılan 27 şüpheliden 15'i yakalandı.
Kaynak: AA