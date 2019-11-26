İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u...
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İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u...

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilerek haklarında gözaltı kararı çıkarılan 27 şüpheliden 15'i yakalandı.

26.11.2019 08:40 | Son Güncelleme: 26.11.2019 08:40
İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u...

merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilerek haklarında gözaltı kararı çıkarılan 27 şüpheliden 15'i yakalandı.

Kaynak: AA
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