İstanbul - İçişleri Bakanı Soylu Oyunu Kullandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullandı.

Bakan Soylu ve eşi Hamdiye Soylu ile birlikte, saat 08.00'de oyunu kullanacağı Gaziosmanpaşa'da Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Dobruca Ortaokulu'na geldi. Soylu ve eşi 1004 numaralı sandıkta oylarını kullandı.

Bakan Soylu oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün Türkiye'de bir demokrasi havası var. Sabah 07.00 itibariyle bir çok vilayette oy kullanma işlemi başladı. Geri kalan vilayetlerde de 08.00'de oy kullanma başladı. Şu ana kadar her hangi bir olay intikal etmiş değil. Ufak tefek olayların dışında. Bütün arkadaşlarımız güvenlik tedbirlerini aldılar. Milletimiz huzur içerisinde oyunu kullanacaktır. Bu gün söz milletin" dedi.

Bakan Soylu çıkışta bir süre vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Soylu daha sonra eşiyle birlikte okuldan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Bakanın gelişi

-Bakan ve eşinin oy kullanması

-Bakan'ın açıklamaları

-Bakan ve vatandaşların sohbeti

-Diğer detaylar - İstanbul

Kaynak: DHA