İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE 4 KATLI BİNADA YANGIN; DUMANDAN ETKİLENEN 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
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İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE 4 KATLI BİNADA YANGIN; DUMANDAN ETKİLENEN 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHAGüngören'de 4 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kanalizasyonlarda yapılan araştırma İstanbul'un uyuşturucu haritasını ortaya çıkardı
Kanalizasyonlarda yapılan araştırma İstanbul'un uyuşturucu haritasını ortaya çıkardı

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA

Güngören'de 4 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın Güngören, Merkez Mahallesi'nde gece saat 23.45 sırlarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Zeynep Kamil Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın birinci katındaki daireden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

DUMANDAN ETKİLENEN 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yangından etkilenen 3 kişiye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangın sonrası daire kullanılmaz hale geldi.

İtfaiye yangının çıkış nedenini araştırırken, soruşturma sürüyor.

İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE 4 KATLI BİNADA YANGIN; DUMANDAN ETKİLENEN 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE 4 KATLI BİNADA YANGIN; DUMANDAN ETKİLENEN 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE 4 KATLI BİNADA YANGIN; DUMANDAN ETKİLENEN 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE 4 KATLI BİNADA YANGIN; DUMANDAN ETKİLENEN 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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