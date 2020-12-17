İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde kan bağışı kampanyası düzenlendi
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İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde kan bağışı kampanyası düzenlendi

17.12.2020 13:03 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:03
İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde kan bağışı kampanyası düzenlendi

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Kampanya kapsamında müdürlük personeli, gençlik merkezlerine üye gençler ve sporcular İl Müdürlüğünde kan bağışında bulundu.

Kovid-19 salgını döneminde artan kan ihtiyacının karşılanması için başlatılan kampanya çerçevesinde kan bağışlayanlara Türk Kızılay ekiplerince ikramda bulunuldu.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada, güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Kampanyayı, personelin pandemi koşullarına uygun bir mekanda kan bağışı yapabilmesi için özellikle yeni binalarında gerçekleştirdiklerini dile getiren Hacıcaferoğlu, kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğuna dikkati çekti.

Kan ve plazmada sıkıntılar yaşandığının belirtildiğini, bu duruma kayıtsız kalamadıklarını vurgulayan Hacıcaferoğlu, gençlerin de bu işe öncü olduğunu ve bir günde 200'ün üzerinde bağış topladıklarını belirtti.

"Gönüllülük kanımızda var" sloganıyla başlatılan kampanyalarla bağışçı sayısının zamanla daha da artacağına inandığını aktaran Hacıcaferoğlu, "Sayıyı çok daha yukarılarda tutabilirdik ama bir günde olabilecek azami sayı bu kadar. Masa sayısıyla kan verecek kitlenin sayısı orantılı. Pandemi kuralları da var tabii, insanların sürekli bir yerde olmasını ve yoğunluk oluşturmasını istemiyoruz." diye konuştu.

Hacıcaferoğlu, kampanyanın diğer gençlik merkezlerine, kurum ve kuruluşlara da örnek olabileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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