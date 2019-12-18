İstanbul'daki kız öğrencilerden Silopi'deki köy okulu öğrencilerine kışlık giysi yardımı

18.12.2019 19:16 | Son Güncelleme: 18.12.2019 19:16

İstanbul'daki Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Ilıcalar köyündeki okulun öğrencilerine kışlık giysi yardımında bulundu.

Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin gönderdiği kışlık mont ve botlar, Silopi'nin Irak ve Suriye sınırında bulunan Ilıcalar Köyü İlkokulu ile Ortaokulu öğrencilerine ulaştırıldı.

Yardımların ulaştırılmasına aracılık eden Silopi Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Murat Bilen, İmam Hatip Lisesi yöneticilerinin kendileriyle irtibata geçerek kışlık giyim yardımında bulunabilecekleri bir kardeş okul belirlemelerini istediklerini söyledi.

Bu doğrultuda yardımların kırsalda okuyan öğrencilere ulaştırıldığını ifade eden Bilen, "Sınırdaki okulumuza yardımların ulaştırılmasını istedik. Böyle bir inceliği gösterdikleri için tüm öğrencilere ve okul yöneticilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Ilıcalar Köyü İlkokulu ile Ortaokulu Müdürü Meltem Kökçü de gönderilen yardımlardan dolayı öğrencilerinin büyük mutluluk yaşadıklarını anlatarak emeğe geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA