İstanbul'daki ABD savaş gemisinde resepsiyon verildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sarayburnu Limanı'na demir atan ABD Donanmasının 6. Filosu'nun amiral gemisi LCC 20 Borda numaralı USS Mount Whitney'de resepsiyon verildi ve basın toplantısı düzenlendi.

Resepsiyon, İstiklal Marşı ve ABD milli marşının okunmasından sonra başladı.

Açılış konuşmasını yapan 6. Filo Komutanı Eugene H. Black, ABD savaş gemisine ve mürettebata ev sahipliği yaptığı için İstanbul halkına ve Türkiye'nin misafirperverliğine teşekkür etti.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Black, Türkiye ile denizcilik alanında yaptıkları iş birliğinin çok önemli olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin NATO'nun değerli bir üyesi olduğunu dile getiren Black, Türkiye ile ABD'nin birer NATO müttefiki olarak iş birliği yapmaları ve birlikte hareket etmelerinin önemine vurgu yaptı.

Black, NATO içinde güçlü bir dayanışmanın olduğunu ifade ederek, "Burada olmak ve denizcilik alanındaki iş birliğimizi derinleştirmek çok önemli. Türkiye çok değerli bir NATO müttefikimizdir. İş birliği ve birlikte hareket etme yeteneğimiz NATO'nun dayanışmasına ve gücüne dayanıyor. Denizlerde istikrar son derece önemli. Karadeniz bölgesinde ekonomik refahın sağlanması denizde sağlanacak istikrara bağlı. Türkiye, Karadeniz'de güvenliğin sağlanmasında çok önemli bir role sahip." diye konuştu.

Denizlerde güvenliğin sağlanması için ortak değerler doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğine işaret eden Black, gelecekte olası tehditlere karşı birlikte hareket edilmesinin önemini anlattı.

"Farklılıklara rağmen ABD-Türkiye stratejik ortak"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ise ABD donanma gemisinin İstanbul'da olmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'in Roma'da bir araya geldiklerini hatırlatan Satterfield, Türkiye ile ABD'nin NATO'nun iki önemli müttefiki olduğunu ifade etti.

Farklılıklara rağmen ABD ve Türkiye'nin stratejik ortak olduğunu kaydeden Satterfield, "Türkiye önemli bir devlettir. Türkiye, ABD'nin, NATO'daki en müttefiklerinden biri. Türkiye hem bölge hem de Avrupa bölgesi için de son derece önemli bir ülke. ABD ile Türkiye ilişkilerini ilerletmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız." dedi.

Gemi yarın Karadeniz'e geçecek

ABD donanması 6. Filosu'nun amiral gemisi LCC 20 Borda numaralı USS Mount Whitney, 1 Kasım akşamı Sarayburnu Limanı'na demirlemişti. Savaş gemisinin yarın İstanbul'dan Karadeniz'e hareket etmesi planlanıyor.

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