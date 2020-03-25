İSTANBUL'DA UTANDIRAN GÖRÜNTÜ; OĞLU KONUŞTU
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İSTANBUL'DA UTANDIRAN GÖRÜNTÜ; OĞLU KONUŞTU

İSTANBUL'DA UTANDIRAN GÖRÜNTÜ; OĞLU KONUŞTU (toplu görüntü)Ali ABLAY - Şahin BOZKURT / İstanbul DHAİstanbul'da yaşlı adamı durduran bir genç, zorla maske takarak başına kolonya döktü.

25.03.2020 08:33 | Son Güncelleme: 25.03.2020 08:37
İSTANBUL'DA UTANDIRAN GÖRÜNTÜ; OĞLU KONUŞTU

İSTANBUL'DA UTANDIRAN GÖRÜNTÜ; OĞLU KONUŞTU (toplu görüntü)

Ali ABLAY - Şahin BOZKURT/ İstanbul DHA

İstanbul'da yaşlı adamı durduran bir genç, zorla maske takarak başına kolonya döktü. Sosyal medyada yayılan görüntü, büyük tepki topladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmanın ardından, olayın şüphelisi gözaltına alındı.

Ankara'daki görüntünün ardından İstanbul'da da benzer bir olay yaşandı. Yaşlı bir adamı durduran gençler, zorla maske takarak başına kolonya döktü. "Virüsün birini bulduk" diyen kişi, gitmek isteyen yaşlı adamı "Bak lan buraya" diyerek zorla durduruyor. "Virüs vakasına yakalanmış. Acil müdahale timi geldi" diyerek yaşlı adama maske takan kişi, başına da kolonya döküyor. "Kesinlikle kimseye bulaşmıyorsun, doğru hastaneye gidiyorsun" diyen kişi yaşlı adamı gönderiyor.

"BABAM ENGELLİ, ŞİZOFRENİ RAHATSIZLIĞI VAR"

Videonun yayılması üzerine yaşlı adam İhsan Ö.'nün oğlu Ahmet Ö. sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Babasının şizofreni rahatsızlığı olduğunu belirten Ahmet Ö., "Kardeşlerim, videodaki kişi benim babam engelli, şizofreni rahatsızlığı var bu görüntüden etkilendiği için bir haftadır kaldırtmaya çalışıyordum ama artık yetişemedim. Videoyu çeken şahsa ulaşmaya çalıştım oralı bile olmadı. Babaannem ve dedem ağlamaktan kahroldu" dedi.

"KORKTUĞUNDAN DOLAYI 'ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM 'DİYOR"

Ahmet Ö., "Bir de babama bu görüntülerle ilgili şikayetçi olursanız oğlunu yok ederiz diye tehditte bulunmuşlar. Sosyal medyada inanmayanlar çıkar diyerekten gizliden videosunu çektim lütfen bu konunun takipçisi olun. Babamın kanuni olarak cezai ehliyeti yoktur bizim için korktuğundan dolayı 'şikayetçi değilim 'diyor. Sosyal hayatında ve aile hayatında babamızın her zaman yanındayız bütün bu olanlarla ilgili yarın savcılığa gidip suç duyurusunda bulunacağız lütfen Allah rızası için destek olun" ifadesini kullandı.

Ahmet Ö., hukuki destek istediğini de kaydetti.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Bağcılar'da yaşlı bir vatandaşı durdurarak zorla maske takan ve başına kolonya döken kişi hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyerek kimliğini belirleyen ekipler, şüpheli Osman K.'yı gözaltına aldı. Osman K. sağlık kontrolünün ardından Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı.

YAŞLI ADAMIN OĞLU KONUŞTU

BAĞCILAR'DA KAFASINA KOLONYA DÖKÜLEN YAŞLI ADAMIN OĞLU KONUŞTU

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)

Bağcılar'da yüzüne zorla maske takılan ve kafasına kolonya dökülen yaşlı vatandaşın oğlu konuştu. Ahmet Öztürk, görüntülerin sosyal medyada yayılmasını durdurmaya çalıştığını ancak başaramadığını söyledi.

Bağcılar'da Osman K., tarafından durdurularak yüzüne zorla maske takılan ve kafasına kolonya dökülen 53 yaşındaki İ.Ö.'nün oğlu Ahmet Öztürk, emniyetteki ifadelerinin ardından DHA'ya konuştu. Ahmet Öztürk, "Olayı internette gördük. Videoya kaldırmak için çaba sarf ettik ama kaldıramadık. Olay zaten ilgili makamlara intikal edince biz de çaresiz paylaşmak zorunda kaldık. Şimdi babamızla ilgileniyoruz bir sıkıntı yok çok şükür. Devletimize güveniyoruz Allah razı olsun kısa sürede halletti. Bu süreçte devletin organları gereksiz meşgul edilmesi, özellikle yaşlılarımızın engelli vatandaşlarımızın bu şekilde mağdur edilmesi içler acısı. Polisimizin, askerimizin, sağlıkçılarımızın ve avukatlarımızın şu süreçte bunlarla uğraşması gerçekten hiç hoş değil. " dedi.

Görüntüyü kaldırmak için çabaladığını söyleyen Ahmet Öztürk, "Sosyal medya platformuna ulaşmaya çalıştım dönüş yapılmadı bana. Görüntüye hafta içi rastladım zaten. Görüntüyü bugün birileri tekrardan internete atmışlar. Sosyal medyada durduramadım ve bunlar oldu. Şikayetçiyiz bundan sonrasıyla avukatımız ilgilenecek." diye konuştu.

İSTANBUL'DA UTANDIRAN GÖRÜNTÜ; OĞLU KONUŞTU

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

İSTANBUL'DA UTANDIRAN GÖRÜNTÜ; OĞLU KONUŞTU

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