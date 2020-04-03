İstanbul'da sahte kolonya operasyonu: 3 gözaltı İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sahte kolonya ürettikleri belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sahte kolonya ürettikleri belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası maske, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak veya sahte üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadelesini sürdürüyor.

Polis ekipleri, bazı kişilerin ürettikleri yüklü miktarda sahte kolonyayı piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, Sultangazi ve Bağcılar'da 2 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

Adreslerde yapılan aralamarda, 250 litre etil alkol, 300 litre sahte kolonya, 600 şişe sahte kolonya, 200 kilogram sahte salça, 250 kilogram sahte reçel, 970 kilogram sahte toz deterjan, 7 bin kolonya şişesi kapağı, 700 kolonya etiketi, 5 bin 250 kolonya şişesi, 1050 litre sahte çamaşır suyu, 1200 çamaşır suyu kutusu, 750 reçel etiketi ele geçirildi.

Haklarında idari para cezası uygulanan şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, iş yerleri zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: AA