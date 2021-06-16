İstanbul'da metrolar internet erişimine açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, metrolarda internet erişiminin önünü açan komisyon kararını oybirliği ile kabul etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, metrolarda internet erişiminin önünü açan komisyon kararını oybirliği ile kabul etti.

İBB Meclisi haziran ayı ikinci birleşimi, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplandı.

Akıllı Kent ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu Başkanı AK Partili Muharrem Balık, İstanbul metrolarını artık internet erişimine açacaklarını söyledi.

İstanbul'da birçok metronun AK Parti döneminde insanların sevdiklerine daha hızlı ulaşması için yapıldığını belirten Balık, "Metrolardaki internet erişimi, Londra'da 2017 yılındaki metro seferlerinde yapılan bombalı saldırılar nedeniyle durdurulmuştu. Artık gençlerimiz sevdikleriyle bağlarını metrolarda koparmayacaklar. Artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen interneti her yerde kullanabilecek, metrolarda daha çok kullanacaklar" dedi.

Gündem maddesinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından görüş alınması kaydıyla müdürlüğünden geldiği gibi oylanması istenirken teklif, meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.

"İBB'nin sosyal yardımlarını CHP'li yöneticiler dağıtıyor" iddiasına ilişkin önerge

Meclisin soru önergeleri bölümünde söz alan Sosyal Hizmetler, Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Komisyonu Başkanı Sıddık Özgenç, İBB'nin yaptığı sosyal yardımlarının kalabalık bir ekiple yapıldığını ve CHP'li yöneticilerin de dağıtıma katılarak kartvizit dağıttığı yönünde birçok şikayet aldıklarını söyledi.

Kalabalık bir ekiple dağıtım yapılmasının yardım alan vatandaşları rencide ettiğini ifade eden Özgenç, "Birçok ilçeden gelen şikayetlerde bu personelle birlikte dağıtım esnasında CHP ilçe başkanları, ilçe kadın kolları, ilçe yöneticilerinin de olduğu görüldü. Hatta bu yardımlar esnasında yardımın İBB tarafından değil de CHP ilçe örgütleri tarafından yapıldığı algısı oluşturulduğu ve ilçe yöneticilerinin kartvizitlerinin dağıtıldığını gördük" diye konuştu.

Özgenç, başkanlık makamına yönelttiği soru önergesinde ise şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal yardımların dağıtımında bu şekilde vatandaşın kapısına kalabalık bir ekiple gitmek doğru mudur? Vatandaşın psikolojisi düşünülmemiş midir? İBB'nin yardım dağıtımlarında CHP örgütlerinin yer alması, kartvizit dağıtmaları doğru bir dağıtım mıdır? Bu dağıtımların hangi ilçelerde neden bu şekilde dağıtıldığından yönetimin bilgisi var mıdır? Varsa neden müdahale edilmemiştir?"

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise bu şekilde münferit bir olayın yaşanmış olabileceğini ancak bunun genelleştirilemeyeceğini belirterek böyle bir şeye izin vermeyeceklerini söyledi.

AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da yardımların "partizanca" dağıtılmaması gerektiğini vurgulayarak, doğru olanın İBB personeli tarafından dağıtılması olduğunu dile getirdi.

Soru önergesi oy birliği ile kabul edilerek başkanlık makamına havale edildi.

İGDAŞ'ın borçları

İBB iştiraki İGDAŞ'ın, BOTAŞ'a olan vadesi geçmiş 757 milyon 936 bin 857 liralık borcunun yeniden yapılandırılmasına büyükşehir belediyesinin kefil olabilmesi için Finansman Müdürlüğünün hazırladığı teklif, meclis gündemine geldi.

Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun ortak raporunda mevzuatta, belediyenin şirketine kefalet vermesini sağlayan herhangi hüküm bulunmadığı belirtildi. Raporda belediye meclisinin görev ve yetkileri arasında bu konuda bir düzenleme yer almadığı aktarılarak teklif müdürlüğe iade edildi.

İGDAŞ'ın borçlarıyla ilgili madde, komisyon görüşü doğrultusunda oy birliğiyle kabul edildi.

Mecliste ayrıca İBB'nin, ilçe belediyelerine toplam 100 milyon TL yardımda bulunması teklifi oy birliği ile kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken