İstanbul'da kısıtlama nedeniyle haftanın ilk gününde yollar boş kaldı
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İstanbul'da kısıtlama nedeniyle haftanın ilk gününde yollar boş kaldı

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET EMİN ARSLAN - Haberler | Güncel

İstanbul'da kısıtlama nedeniyle haftanın ilk gününde yollar boş kaldı İstanbul'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle haftanın ilk gününde yollar boş kaldı.

İstanbul'da kısıtlama nedeniyle haftanın ilk gününde yollar boş kaldı

İSTANBUL - İstanbul'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle haftanın ilk gününde yollar boş kaldı.

İstanbul'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollar boş kaldı. Gece boyunca trafik ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimlerini sürdürürken yüzde 8'lerde seyreden trafik yoğunluğu E-5 Karayolu Cevizlibağ mevkiinden görüntülendi.

İstanbul'da kısıtlama nedeniyle haftanın ilk gününde yollar boş kaldı
İstanbul'da kısıtlama nedeniyle haftanın ilk gününde yollar boş kaldı
İstanbul'da kısıtlama nedeniyle haftanın ilk gününde yollar boş kaldı
İstanbul'da kısıtlama nedeniyle haftanın ilk gününde yollar boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET EMİN ARSLAN

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