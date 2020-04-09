İstanbul'da kaçak işletilen kahvehanelere polis baskını
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Yeni Mahalle, Bağcılar, Polis, 3. Sayfa

İstanbul'da kaçak işletilen kahvehanelere polis baskını

Bağcılar'da, kaçak işletilen 2 kahvehaneye polis ekiplerince düzenlenen baskında 25 kişi yakalandı.

09.04.2020 13:17 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:17
İstanbul'da kaçak işletilen kahvehanelere polis baskını

Bağcılar'da, kaçak işletilen 2 kahvehaneye polis ekiplerince düzenlenen baskında 25 kişi yakalandı. Yakalan kişilere toplam 79 bin 500 lira ceza uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeni tip korana virüs tedbirleri kapsamında sürdürülen denetimlerde, dün Yeni Mahalle'deki 1567. Sokak ile Yenigün Mahallesi 623. Sokak üzerinde "kıraathane" olarak faaliyet gösteren iki iş yerinin açık olduğu ve oyun oynandığı tespit edildi. Her iki adrese peş peşe baskın yapan polis ekipleri, içeride oyun oynayan 25 kişiyi yakaladı. Ruhsatı olmayan ve kaçak işletilen kahvehanede arama yapan polis ekipleri, çok sayıda oyun kağıdı ele geçirdi. Yakalanan kişiler hakkında Anayasa'nın 1593 Sayılı "Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine Muhalefet" suçundan işlem yapılarak her bir kişiye 3 bin 180 TL olmak üzere toplam 79 bin 500 TL tutarında idari para cezası uygulandı. Her iki iş yeri, İlçe Zabıta ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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