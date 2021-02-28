İstanbul'da helikopterli trafik denetimi
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İstanbul'da helikopterli trafik denetimi

28.02.2021 14:10 | Son Güncelleme: 28.02.2021 14:19
İstanbul'da helikopterli trafik denetimi

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması sırasında Anadolu yakasında helikopter destekli trafik denetimi yaptı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması sırasında Anadolu yakasında helikopter destekli trafik denetimi yaptı. Ekipler denetimde 36 araca toplam 7 bin 352 lira idari para cezası uyguladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, cumartesi günü Anadolu yakasında 15.00-17.00 saatleri arasında helikopter destekli trafik denetimleri gerçekleştirdi. Denetimleri kapsamında; trafik kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 36 araca  Karayolları Trafik Kanununun 4 ayrı maddesine istinaden toplam 7 bin 352 lira idari para cezası uyguladı.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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