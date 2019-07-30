İstanbul'da 'Göç' sergisi açılıyor

Ülkeler arası ve ruhsal göçü anlatan 'Göç' sergisi 3 Ağustos'ta Trump Art Gallery'de açılıyor. İnsanın göç etme kaygısı ve güdüsü üzerinden eserlerin bulunduğu sergi 31 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

Trump Alışveriş Merkezi'nde yer alan Trump Art Gallery, en önemli toplumsal hareketlerden biri olan göç konusunda 28 sanatçının ürettiği eserlerden oluşan 'GÖÇ' sergisine ev sahipliği yapıyor. Çeşitli nedenlerle ülkelerinden koparılmak zorunda kalan, ailelerini kaybetmiş, özellikle kadınların ve çocukların yaşadığı dramların anlatıldığı sergide ayrıca umudu simgeleyen eserler de yer alıyor.

Göçmenlerin yaşadığı sorunlara dikkat çeken sergi, Türkiye'de ve dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan göçmenlerin değişen hayatlarının bireyin kimliğinde nasıl kalıcı etkiler bıraktığına işaret ediyor. Söz konusu kimlik değişiminin dürtü ve duyguların, ruhsal alan, zamansallık ve sosyal yakınlık boyutuna dikkat çekiyor. 'GÖÇ' sergisi; yakınlık ve uzaklık, umut ve nostalji, üst benlik ve akıl dönüşümlerini ele alarak izleyiciyi düşünmeye ve bilinçlenmeye çağırıyor.

'GÖÇ' karma sergisinde; Aslı Ekim, Barış Şehri, Başak Heval Tonger Yazıcı, Betül Kınay, Cangül Gügük, Deniz Akkoyun, Dilara Karakaş, Ece Ağırtmış, Eda Çağıl Çağlarırmak, Emir Yasin Yağmurca, Gizem Karahan, Gülçin Uzun, İrem Hakyemez, K. Muzaffer Gençer, Mesut Eser, Nezih Yaman, Ömer Faruk Erçetin, R. Hakan Arslan, Selin Tahtakılıç, Serdal Kesgin, Seren Ceren Asyalı, Simay Yaman, Suna Doğruyol, Suna Tüfekçibaşı, Tuğba Matgöncü, Ümit Tekindağ, Zeliha Aksoylar ve Zeynep Yıldıral olmak üzere 28 sanatçı eserleriyle yer alıyor.

Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre'nin üstlendiği sergi, 3- 31 Ağustos tarihleri arasında Trump Alışveriş Merkezi B3 katında bulunan Trump Art Gallery'de ziyaret edilebilir.

Kaynak: DHA