İSTANBUL'DA BAYRAM TRAFİĞİ GECE DE DEVAM ETTİ
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İSTANBUL'DA BAYRAM TRAFİĞİ GECE DE DEVAM ETTİ

Kurban Bayramını il dışında geçirmek isteyen vatandaşlar gece saatlerinde 15 Temmuz Şehitler köprüsünde trafiğe neden oldu.

30.07.2020 02:26 | Son Güncelleme: 30.07.2020 03:24

Kurban Bayramını il dışında geçirmek isteyen vatandaşlar gece saatlerinde 15 Temmuz Şehitler köprüsünde trafiğe neden oldu.

Kurban Bayramını il dışında geçirmek isteyenlerin yola çıkmasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. İstanbul'dan çıkışlar gece saatlerinde de devam etti. 15 Temmuz Şehitler köprüsü Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

İSTANBUL'DA BAYRAM TRAFİĞİ GECE DE DEVAM ETTİ

Kaynak: DHA

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