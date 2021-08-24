İstanbul'da ambalaj atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
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İstanbul'da ambalaj atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'da ambalaj atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk - Haberler | Güncel

İstanbul Kağıthane'de, ambalaj üretim atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İstanbul Kağıthane'de, ambalaj üretim atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yeşilce Mahallesi Çeşni Sokak'taki 6 katlı binanın giriş katında yer alan atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Güvenlik güçleri binanın etrafında şerit çekerek önlem alırken, içerisinde kimyasal madde bulunan imalathanedeki yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

İtfaiye görevlileri, yaklaşık 1 saatlik uğraşın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangın, soğutma çalışmalarının ardından söndürülürken, atölye kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk

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