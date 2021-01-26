İSTANBUL'DA AKŞAM İŞ ÇIKIŞ SAATLERİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
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İSTANBUL'DA AKŞAM İŞ ÇIKIŞ SAATLERİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

26.01.2021 18:13 | Son Güncelleme: 26.01.2021 18:17
İSTANBUL'DA AKŞAM İŞ ÇIKIŞ SAATLERİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL DHA İstanbul'da iş çıkış saatinde toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL DHA 

İstanbul'da iş çıkış saatinde toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk yaşanıyor. Cevizlibağ Metrobüs Durağı'ndaki kalabalıkta sosyal mesafe karalı hiçe sayılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 18.15 itibariyle yüzde 78'e ulaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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