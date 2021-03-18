- İsrail, Şam'ı vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

- İsrail, Şam'ı vurdu

18.03.2021 00:09 | Son Güncelleme: 18.03.2021 00:15

- İsrail, Şam'ı vurdu İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da füze saldırısı gerçekleştirdi.

- İsrail, Şam'ı vurdu

ŞAM - İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da füze saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail, gece saatlerinde kontrolündeki Golan Tepeleri'nden Suriye'nin başkenti Şam'a yönelik bir füze saldırısı düzenledi. Saldırıda ölü veya yaralıya ilişkin bilgi verilmezken bölgede büyük bir patlama sesi duyuldu. Patlama seslerinden sonra art arda küçük patlamaların olduğu da aktarıldı.

Suriye basını, atılan füze Suriye Hava Savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıkladı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise, İsrail'in İran müttefikine ait 2 mühimmat deposunu hedef aldığını kaydetti.

- İsrail, Şam'ı vurdu
- İsrail, Şam'ı vurdu
- İsrail, Şam'ı vurdu
- İsrail, Şam'ı vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu
Magazin Esra Erol Hande Erçel Hülya Avşar Demet Akbağ
Spor Caner Erkin Ünal Karaman Aykut Kocaman Hikmet Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - İsrail, Şam'ı vurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 00:16:58. #1.15#
title