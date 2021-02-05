İsrail medyası: BAE, İsrail ile normalleştikten sonra Filistinlilere yardımlarını büyük ölçüde kesti
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İsrail medyası: BAE, İsrail ile normalleştikten sonra Filistinlilere yardımlarını büyük ölçüde kesti

05.02.2021 18:19 | Son Güncelleme: 05.02.2021 18:22
İsrail medyası: BAE, İsrail ile normalleştikten sonra Filistinlilere yardımlarını büyük ölçüde kesti

İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye varmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) yaptığı yardımda büyük oranda kesintiye gittiği bildirildi.

İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye varmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) yaptığı yardımda büyük oranda kesintiye gittiği bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, 2019'da UNRWA'ya 51 milyon dolar yardımda bulunan BAE'nin geçen yıl ajansa sadece 1 milyon dolar verdiği belirtildi.

Haberde, önceki yıllara oranla BAE'nin UNRWA'ya yaptığı yardımdaki sert düşüşün İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varıldığı geçen yıla denk gelmesine dikkat çekildi.

Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirdikten sonra UNRWA'ya yaptığı yardımları kıstığı ifade edilirken, Manama yönetiminin ajansa yaptığı yardımdaki kesinti miktarına ilişkin bilgi verilmedi.

Her iki ülkenin de İsrail ile ilişkileri normalleştirmelerine sert tepki gösteren Filistinlilerden intikam almak için UNRWA'ya yaptıkları yardımlarda kesintiye gitmiş olabilecekleri yorumu yapıldı.

BAE ve Bahreyn, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Filistin yönetimi, her iki ülkenin de bu adımla Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin davasına ihanet ettiğini dile getirerek tepki göstermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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