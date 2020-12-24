- İsrail Başbakanı Netanyahu: "Trump İsrail'i savunmak için olağanüstü çaba gösterdi"
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- İsrail Başbakanı Netanyahu: "Trump İsrail'i savunmak için olağanüstü çaba gösterdi"

24.12.2020 19:05 | Son Güncelleme: 24.12.2020 19:17

- İsrail Başbakanı Netanyahu: "Trump İsrail'i savunmak için olağanüstü çaba gösterdi" İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs'ü ziyaret eden ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile bir araya gelerek ülkesinin İsrail'i savunma yönündeki çabalarına övgüde bulundu.

- İsrail Başbakanı Netanyahu: "Trump İsrail'i savunmak için olağanüstü çaba gösterdi"

TEL AVİV - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs'ü ziyaret eden ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile bir araya gelerek ülkesinin İsrail'i savunma yönündeki çabalarına övgüde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs'ü ziyaret eden ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile bir araya geldi. Netanyahu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, Yahudi halkına ve Yahudi ulus devletine yönelik mitleri ve hakaretleri ortadan kaldırmak için olağanüstü çaba gösterdi ve bunun için size sonsuza kadar teşekkür edeceğiz" dedi. Netanyahu, Craft'ın Birleşmiş Milletler'de ABD Başkanı Trump'ın İsrail'i savunmadaki sağlam duruşunu sunmak için sergilediği kararlı tutumu için teşekkür etti.

Craft ise ABD'nin Birleşmiş Milletler'de her zaman İsrail'in yanında yer alacağını vurgulayarak, "Birleşmiş Milletler uzun süredir İsrail'e düşman gibi davrandı ve ben de İsrail'i kararlı bir şekilde savunmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.

İki gün önce İsrail'e gelen Craft, İsrail Başkanı Reuven Rivlin de dahil olmak üzere İsrailli yetkililerle görüştü.

- İsrail Başbakanı Netanyahu: 'Trump İsrail'i savunmak için olağanüstü çaba gösterdi'
- İsrail Başbakanı Netanyahu: 'Trump İsrail'i savunmak için olağanüstü çaba gösterdi'
- İsrail Başbakanı Netanyahu: 'Trump İsrail'i savunmak için olağanüstü çaba gösterdi'
- İsrail Başbakanı Netanyahu: 'Trump İsrail'i savunmak için olağanüstü çaba gösterdi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMAD ALNAJJAR

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