İsrail 4. doz Kovid-19 aşısı uygulamasına başlayacağını duyurdu - Haberler
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İsrail 4. doz Kovid-19 aşısı uygulamasına başlayacağını duyurdu

İsrail 4. doz Kovid-19 aşısı uygulamasına başlayacağını duyurdu
AA / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

İsrail, Kovid-19'un 4. doz aşısının, bağışıklık sistemi düşük bireyler için uygulanmaya başlayacağını duyurdu.

İsrail, Kovid-19'un 4. doz aşısının, bağışıklık sistemi düşük bireyler için uygulanmaya başlayacağını duyurdu.

İsrail hükümetinden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığının onayının ardından bağışıklık sistemi zayıf bireylerin 4. dozu almaya başlayacağı kaydedildi.

Tel Aviv'de bir sağlık kuruluşu, 27 Aralık'ta Kovid-19 aşısının 4. dozunun etkinliği üzerine test çalışmalarına başladığını duyurmuştu. Test kapsamında 150 sağlık çalışanı dahil 6 bin kişiye ek doz uygulanacağı belirtilmişti.

İsrail, Kovid-19'un yeni varyantı Omicron nedeniyle kasım sonundan itibaren yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.

AA / Mücahit Aydemir - Son Dakika Haberleri

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